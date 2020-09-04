Берлин, 4 сентября, 2020, 19:38 — ИА Регнум. Следы «яда из группы «Новичок» найдены на бутылке, которая была при Алексее Навальном, когда он летел в самолёте, где ему стало плохо, пишет 4 сентября Spiegel.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна В лаборатории

Также следы яда нашли на коже Навального. Таким образом, следы яда найдены не только в биологических жидкостях пациента, который сейчас находится в берлинской клиники Charité, но и на постороннем предмете.

Что касается бутылки, на которой нашли яд, она оказалась у химиков Бундесвера, потому что была передана близкими Навального.

По версии, излагаемой Spiegel, потерпевший пил из этой бутылки уже после того, как «был отравлен», — так и следы яда попали на поверхность посуды.

С таким заявлением выступили специалисты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые проводили токсикологический анализ в рамках расследования «отравления» Навального.

Заявление было заслушано на совещании ряда официальный лиц Германии, в котором участвовала и федеральный канцлер Ангела Меркель. Все были «в шоке», отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия ожидает официального ответа из Берлина по ситуации с Навальным. Запрос Генпрокуратуры РФ был направлен в Берлин 27 августа.