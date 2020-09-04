Милан, Италия, 4 сентября, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Сильвио Берлускони доставили в миланский госпиталь Святого Рафаила в порядке предосторожности, сообщили журналистам врачи экс-премьера Италии в пятницу, 4 сентября.

European People's Party Сильвио Берлускони

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Состояние 83-летнего политика не вызывает никаких опасений, но медики сочли нужным провести некоторые дополнительные тесты.

О том, что лидер партии «Вперёд, Италия» сдал тест на коронавирус с положительным результатом, стало известно 2 сентября. Днем позже он был госпитализирован.

По данным на4 сентября, в Италии умерли35 518человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на11(днем ранее — на 10). Выздоровели209 027человек, за сутки этот показатель увеличился на 537 (днем ранее — на 289). Число подтвержденных носителей выросло на 1733 (днем ранее — на 1397). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет274 644.

В настоящее время заражены30 099человек — на1184больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже месяц, за это время оно увеличилось в 2,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделениепочти 100млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.