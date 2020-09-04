Рим, 4 сентября, 2020, 19:01 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 4 сентября, в Италии умерли35 518человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на11(днем ранее — на 10), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия

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Выздоровели209 027человек, за сутки этот показатель увеличился на 537 (днем ранее — на 289).

Число подтвержденных носителей выросло на 1733 (днем ранее — на 1397). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет274 644.

В настоящее время заражены30 099человек — на1184больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже месяц, за это время оно увеличилось в 2,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.