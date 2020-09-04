Женева, Швейцария, 4 сентября, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Количество случаев заражения коронавирусом в Африке преодолело отметку в 1,275 млн, сообщает 4 сентября африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.

(сс) Adoscam Устройство для мытья рук в Бенине (Африка)

По данным представительства, число выявленных случаев коронавируса в странах континента достигло 1 275 906.

Кроме того, известно о смерти 30 446 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде европейских стран власти регулярно заявляют о повышенной вероятности второй волны эпидемии коронавируса.