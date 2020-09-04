Москва, 4 сентября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Отрицательная динамика авторынка связана со снижением ассортимента и дефицитом на некоторых позициях, считает генеральный директор одной из сетей автосалонов Денис Мигаль. Об этом он сегодня, 4 сентября, заявил ИА REGNUM, комментируя новые данные аналитиков Ассоциации европейского бизнеса, свидетельствующие о том, что продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%.

Константин Панфилов ИА Красная Весна Автоцентр

«Сейчас на рынке искусственно снижаются объёмы продаж, это связано с тем, что из-за приостановки работы производств у дистрибьюторов нет в достаточном количестве автомобилей и цикл производства ещё не восстановился. Если бы были налажены поставки в докризисных объемах, то продажи августа были бы выше, чем за аналогичный период предыдущего года на 15−20%. Таким образом, реального спада продаж новых легковых автомобилей нет, существуют определённые сложности с наличием авто», — пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на это многие дилеры продолжают контрактовать. «В целом, в большей степени на экономику повлияет нестабильный курс валют, если доллар будет расти, то производители будут поднимать цены, так как это будет влиять на комплектующие и производство», — добавил Мигаль.

Кроме того, он обратил внимание, что сейчас на рынке спрос превышает предложение, а это благоприятная среда для повышения цен, поэтому в ближайшее время возможен рост стоимости авто. «Если поставки не восстановятся, то до конца года объем рынка продолжит сокращаться, наш прогноз — падение на 20−25% по итогам года. В случае, если всё же дистрибьюторы смогут нарастить производство, то всё равно результаты будут хуже, чем в 2019 году, отрицательная динамика составит 10 — 15%», — отметил Денис Мигаль.