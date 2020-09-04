Москва, 4 сентября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. В Москве первые дозы вакцины от коронавируса получили три поликлиники, сообщила 4 сентября вице-мэр Анастасия Ракова.

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Вакцину получили городские поликлиники №2, 220 и 62. В медучреждениях будут проводить пострегистрационные клинические исследования препарата.

«Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину», — заявила Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса.