Москва, 4 сентября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Десять — двенадцать месяцев может понадобиться, чтобы вакцинировать большую часть населения России от коронавируса, сообщил 4 сентября журналистам Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

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Напомним, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи (Москва) — это научное учреждение, которое разработало препарат «Спутник V» — первую в мире вакцину от коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас эта вакцина проходит третью стадию клинических испытаний. По словам Дениса Логунова, замглавы центра им. Гамалеи, вакцинация «Спутником V» в РФ может начаться после 13 сентября 2020 г.