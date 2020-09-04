Москва, 4 сентября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Видео вакцинации российского министра обороны Сергея Шойгу от коронавирусной инфекции опубликовал 4 сентября RT.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«Спасибо», — сказал Шойгу после того, как ему сделали инъекцию.

Напомним, о вакцинации Шойгу от COVID-19 вакциной «Спутник V» российского производства ранее сообщило Минобороны РФ.