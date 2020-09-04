Санкт-Петербург, 4 сентября, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Доля безбилетных пассажиров в общественном транспорте Санкт-Петербурга составляет примерно 10%. Причем, в будние дни она падает до 9%, а в выходные доля тех, кто хочет проехать «зайцем», возрастает до 15%. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга на основании первых итогов эксперимента по бескондукторному обслуживанию пассажиров.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт в Петербурге

В рамках эксперимента кондукторов полностью убрали из автобусов на маршрутах № 85, № 143 и в троллейбусах маршрута № 23. При этом в течение месяца бригады контролёров-ревизоров более тысячи раз зашли в салоны автобусов и троллейбусов, участвующих в эксперименте. В ходе проверки установлено, что порядка 90% пассажиров своевременно приобретают билеты.

«В выходные дни безбилетников больше, чем в будни: по субботам и воскресеньям контролёры фиксируют увеличение числа нарушителей до 15%. В рабочие дни доля пассажиров с неоплаченным проездом в среднем составляет около 9%», — отметили в комитете по транспорту.

При этом «зайцев» на маршрутах без кондукторов не штрафуют, а лишь предупреждают их о необходимости вовремя оплатить проезд.

«За месяц эксперимента работы трех маршрутов без кондукторов в Выборгском и Приморском районе контролеры выявили менее полутора тысяч «зайцев» <…> По результатам эксперимента будет принято окончательное решение о целесообразности бескондукторной оплаты на различных маршрутах», — прокомментировал глава комтранса Кирилл Поляков.

Он пояснил, что кондукторов целесообразно оставить на маршрутах в центре Петербурга, где много иностранных туристов, которым сложно ориентироваться в системах оплаты проезда, поэтому им нужна помощь кондуктора.

В маршрутах без кондуктора пассажиры могут оплатить проезд по разовому тарифу (50 рублей) бесконтактной банковской картой или наличными водителю, а также через валидаторы — картами «Подорожник» и любыми другими билетами длительного пользования.