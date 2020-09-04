Москва, 4 сентября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу ФАС Игоря Артемьева дать оценку повышению тарифов мобильными операторами, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Мобильный интернет

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Миронов обратился в ФАС с просьбой «провести мониторинг роста цен, дать правовую оценку обоснованности повышения тарифов ведущими компаниями сотовой связи и принять меры в случае нарушения антимонопольного законодательства».

По его мнению, операторы сотовой связи пытаются получить сверхприбыли за счет трудностей населения, связанных с коронавирусом и вынужденного увеличения потребительского спроса, вызванного, в том числе широким распространением дистанционных форм работы и обучения.