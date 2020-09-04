Санкт-Петербург, 4 сентября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. В Петербурге объявлен тендер на проектирование нового участка первой («красной) линии метрополитена, от действующей конечной станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «Пулково».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», максимальная стоимость контракта заявлена в размере 37 млн 362 тыс.рублей. Конкурсные заявки принимаются до 30 сентября 2020 года, победителя определят в октябре текущего года. Срок исполнения контракта — 1 июня 2022 года.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ожидает от подрядчика выполнения схемы планировки территории будущего продолжения первой линии, составлениясхемы границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования и других документов, предшествующих началу строительства.

Напомним, что ранее обсуждалась возможность создания линии «аэроэкспресса» от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала. Однако этот проект был заморожен: его экономическая эффективность вызывает большие сомнения.

Эксперты отмечали, что продолжение метро до «Пулково» гораздо более привлекательно для пассажиров и создает возможность развития территорий, на которых появятся новые станции метро.

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Напомним, согласно принятой в 2018 году отраслевой схеме развития метрополитена на действующей первой (Кировско-Выборгской) линии предложено ответвление от существующей станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «Пулково», с промежуточными станциями «Ульянка» и «Авиагородок».