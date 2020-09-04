Москва, 4 сентября, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России назвала правила въезда российских туристов в Дубай, Египет и на Мальдивы. Главное правило для посещения этих трех стран — справка об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили в АТОР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

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При наличии ПЦР-теста самоизолироваться или соблюдать карантин не нужно. Также все три страны предъявляют особые требования к страховке — она должна включать лечение COVID-19.

Отличие в визовом режиме. Для отдыха на Мальдивах визы не требуется, для российских граждан действует безвизовый режим. В Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) виза нужна, но ее можно оформить по прилёту. В ОАЭ виза бесплатная, в Египте придется заплатить $25.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мальди́вской Респу́блики ужесточили правила въезда иностранных туристов в страну.

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