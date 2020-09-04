Загреб, 4 сентября, 2020, 17:04 — ИА Регнум. 4 сентября законопроект об иностранцах, согласно которому больше будет вводится ежегодная квота для иностранных рабочих подвергся жёсткой критике со стороны хорватской оппозиции. Глава оппозиционной хорватской Демократической партии Мирослав Шкоро заявил, что если парламент примет такой закон, хорватским гражданам «придётся несладко».

C366D14-4FC2-42E4-8ED4-D8F8CCCFB643

Как сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. hr 4 сентября, Мирослав Шкоро, который утверждает, что этот закон, без качественной подготовки и на внеочередной сессии, не должен быть принят, заявил:

«Если мы проголосуем за такой закон, который предусматривает отмену квоты для иностранцев, я убежден, что хорватские граждане потеряют рабочие места».

«На внеочередной сессии, в условиях пандемии и катастрофических демографических показателей, мы принимаем решающий закон, который негативно затронет демографическое будущее Хорватии», — заявил Мирослав Скоро и отметил, что предлагаемый закон не получит поддержки Министерства труда и Комитета по внутренней политике и национальной безопасности.

В то же время, ссылаясь на Željko Sačić(суверенитеты), заявляет, что такие ситуации в парламенте редки и что по этой причине следует проконсультироваться, отозвать закон, потому что он ошибочен или поставить его на обсуждение, поэтому правительство указывает на упущения.