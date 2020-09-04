Москва, 4 сентября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею переноса столицы России из Москвы. Об этом на экономическом форуме говорил бизнесмен Олег Дерипаска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Столица России

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах», — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Дерипаска выступил 3 сентября на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве. Бизнесмен отметил, что люди нуждаются в среднем достатке не только в Москве, но и за её пределами, при этом сейчас основная часть средств концентрируется именно в столице.

«Столица занимается Москвой, а не другими регионами. Москва — да, — город миллионеров, страна другой категории. Так что вопрос — где находиться столице?» — спросил Дерипаска.

Он напомнил, что в истории России есть положительный пример переноса столицы в Петербург.

«Стащили в Москву, Москва живет прекрасно. Часть положили в стабилизационный фонд, а в регионах и на предприятиях ничего не осталось», — сказал он.