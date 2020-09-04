Санкт-Петербург, 4 сентября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Разработанный в Петербурге препарат «Илсира» для терапии тяжелых осложнений при COVID-19 включен в методические рекомендации Минздрава России для медиков, занятых лечением коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в в биотехнологической компании BIOCAD.

BIOCAD Лаборатория компании BIOCAD

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Препарат применяется для предупреждения цитокинового шторма, одного из тяжелейших осложнений при коронавирусной инфекции, способного привести к летальному исходу.

Препарат «Илсира» предназначен для пациентов со среднетяжелым течением коронавирусной инфекции с риском развития синдрома высвобождения цитокинов.

В основе препарата — вещество левилимаб, оно способствует предотвращению неадекватного иммунного ответа организма и тем самым сглаживает разрушительные последствия борьбы с инфекцией.

Изначально левилимаб разрабатывался для терапии ревматоидного артрита, но с началом пандемии во время клинических исследований установлена эффективность и безопасность препарата при коронавирусной инфекции.

«Ожидается, что применение левилимаба в самом начале клинических проявлений дыхательной недостаточности позволит предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение. Терапевтический эффект при инъекционном применении наступает уже в ближайшие сутки, достигая максимального эффекта в среднем через 96 часов», — рассказал Дмитрий Морозов, генеральный директор компании BIOCAD.

Лечение левилимабом пациенты получают при госпитализации бесплатно, по программе ОМС. Левилимаб вводится однократно в виде двух подкожных инъекций в суммарной дозе 324 мг (2 шприца по 162 мг).

Тем временем компания BIOCAD продолжает разработку своей вакцины от COVID-19. Она принимает участие в исследованиях сразу нескольких вакцин, две из которых признаны перспективными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).