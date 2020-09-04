Москва, 4 сентября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5110 носителей коронавируса, сообщает 4 сентября оперативный штаб Москвы.

Mos.ru Больничная палата

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Новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Наибольшее количество в Москве — 692 случая. Далее следуют Петербург — 193, Подмосковье — 164, Нижегородская область — 145, Ростовская область — 142. Также в группе лидеров находятся Ставрополье, Свердловская и Самарская области.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ выявили 1 015 105 случаев заражения.