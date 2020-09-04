Москва, 4 сентября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах для работников, принимающих участие в борьбе с коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе правительства.

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Согласно документу, поддержку получат сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и другие специалисты, помогающие больным коронавирусной инфекцией или задействованные в борьбе с распространением вируса. Им выделят стимулирующие выплаты за особые условия труда.

Распоряжением правительства на данные цели из резервного фонда будет направлено свыше 5 млрд рублей. Размер вознаграждения составит от 20% до 100% от ежемесячного дохода.