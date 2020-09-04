Кузнецк, Пензенская область, 4 сентября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. В отношении жителя города Кузнецка Пензенской области завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Девочка 2017 года рождения 2 сентября поступила с телесными повреждениями в Кузнецкую межрайонную детскую больницу. Следователи установили, что дочь вместе с сестрой-близнецом после смерти матери проживала с отцом. 2 сентября 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил несколько раз ребенка. В результате девочка получила черепно-мозговую травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Ребенок в настоящее время проходит лечение в больнице.

Отец задержан по обвинению в преступлении по п «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего»). В ходе расследования уголовного дела будут рассмотрены условия жизни и воспитания детей, а также дана правовая оценка действиям (бездействиям) органов опеки и попечительства.

ИА REGNUM напоминает, обстоятельства избиения несовершеннолетней девочки устанавливают полицейские Дятьковского района Брянской области. В посёлке Старь внимание полицейских привлекла девочка, лицо, плечи и шея которой были покрыты ссадинами и кровоподтёками. Мать ребёнка заявила, что эти раны получены во время игры с собакой. Пострадавшую отвезли в районную больницу, там девочка призналась, что следы остались от ударов «воспитывающей» матери.

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