Дятьковский район, , 13:52 — REGNUM Обстоятельства избиения несовершеннолетней девочки устанавливают полицейские Дятьковского района Брянской области. Решение о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с ребёнком будет принято после доследственной проверки, сообщили 18 июня в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе профилактической работы по посещению семей, стоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних в посёлке Старь, внимание полицейских привлекла девочка, лицо, плечи и шея которой были покрыты ссадинами и кровоподтёками. Мать ребёнка заявила, что эти раны получены во время игры с собакой. Пострадавшую отвезли в районную больницу, там девочка призналась, что следы остались от ударов «воспитывающей» матери.

Органы опеки приняли решение изъять из семьи всех детей — пострадавшую девочку, её четырёхлетнюю сестру и годовалого брата. Сейчас они находятся в медицинском учреждении. Решение о лишении их матери родительских прав будет принимать суд.