Якутск, 4 сентября, 2020, 10:33 — ИА Регнум. До 6 сентября в районах Якутии должны запустить отопление во всех социальных, образовательных и медицинских учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

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С 1 сентября отопительный сезон в Якутске начат для социально-значимых объектов. На 3 сентября к отоплению подключены 50 из 63 детских садов, 38 из 53 школ. По объектам дополнительного образования подключены 4 из 5, объектам здравоохранения — 61 из 70, по объектам культуры — 19 из 30, ДЮСШ — 6 из 7.

В школах, где нет отопления, дети учатся дистанционно.

В 10 интернатах, где проживают пожилые и инвалиды, планируют дать отопление досрочно.

«До конца недели необходимо запустить тепло во всех социально-значимых учреждениях. Если требуется для этого обеспечить нагрузку котельных, то подключайте досрочно жилой фонд», — сказал на совещании министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников.

На данный момент отопительный сезон проходит в 17 районах республики: Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Верхоянском, Верхнеколымском, Горном, Жиганском, Момском, Мирнинском Нерюнгринском, Нижнеколымском, Оленекском, Среднеколымском, Усть-Майском, Усть-Янском и Эвено-Бытантайском.

С 7 сентября отопительный сезон начнётся в Амгинском, Вилюйском, Ленском районах. В Кобяйском запуск тепла планируют начать 8 сентября.

В Мирнинском районе отопительный сезон начался с 1 сентября, кроме жилфонда города Мирный. Там запуск тепла в дома планируют 7−8 сентября.

В Нерюнгринском районе подали тепло 31 августа в школы, детские сады и больницы. Также в связи с установлением низких температур, отопление в жилой фонд подано в посёлке Чульчан, Большой Хатыми и Золотинка. В остальной части жилого фонда Нерюнгринского района тепло планируют подать 10−11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане с 4 сентября стартует отопительный сезон. На подготовку из всех источников финансирования поступило 959,4 млн рублей.