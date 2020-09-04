Гаага, Нидерланды, 4 сентября, 2020, 06:33 — ИА Регнум. 2 сентября в Специальном трибунале по Косово состоялось слушание показаний главы Демократической партии за интеграцию, одной из правящих партий Северной Македонии, Али Ахмети. Напомним, в начале 2000-х годов Ахмети возглавлял Национальную освободительную армию — аналог УЧК (алб. Освободительная армия Косово) в Македонии, которому удалось добиться значительного расширения политических прав албанцев в стране.

U.S. Embassy in Macedonia Али Ахмети (справа)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, слушание показаний продолжалось почти восемь часов и продолжилось 3 сентября. Ахмети был вызван в трибунал в качестве свидетеля, а не в качестве обвиняемого: ему задавались вопросы относительно деятельности Армии освобождения Косово и ее лидеров Хашима Тачи, Кадри Весели и т.д.

Ахмети был одним из основателей Армии освобождения Косово.

3 сентября Специальный трибунал вызвал в качестве подозреваемого бывшего Начальника штаба УЧК Агима Чеку.