Прага, 4 сентября, 2020, 02:01 — ИА Регнум. В Чехии за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 650 человек, сообщает пресс-служба чешского минздрава.

Nigel Swales Тынский храм. Прага

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Чешской Республики достигло 25 773. При этом в настоящее время в стране числятся 7022 активных случаев. В самом ведомстве не исключили, что в стране ужесточат ограничения в связи с ростом числа зараженных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чехии с 1 сентября ввели обязательный масочный режим при посещении помещений и общественного транспорта. Также жителям страны необходимо носить медицинские маски при посещении массовых мероприятий.