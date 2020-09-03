Бразилиа, 4 сентября, 2020, 01:55 — ИА Регнум. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 4 041 638, включая выявленные за сутки — 43 773. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

Philippe Perreaux

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Вместе с тем 3 247 610 человек в стране уже излечились от коронавирусной инфекции и выписаны медслужбами.

За последние 24 часа также умерло 834 пациента с COVID-19. Всего в Бразилии зарегистрировано 124 614 летальных исходов от осложнений при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что в стране необходимо провести массовую вакцинацию жителей от коронавируса.