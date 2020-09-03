В Мексике сообщили о сроках испытаний российской вакцины от коронавируса
Мехико, 4 сентября, 2020, 00:43 — ИА Регнум. Испытания российской вакцины против коронавируса «Спутник V» мексиканские специалисты могут начать уже в октябре этого года, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, сообщает газета La Jornada.
Sputnikvaccine.com
Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»
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Он отметил, что в настоящее время власти Мексики ожидают получения результатов о первых двух этапах исследований препарата в РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Марсело Эбрард заявил, что Россия отправит в Мексику для проведения клинических испытаний две тысячи доз вакцины «Спутник V».