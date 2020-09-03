Бразилиа, 4 сентября, 2020, 00:13 — ИА Регнум. В Бразилии необходима массовая вакцинация жителей страны против коронавирусной инфекции для появления коллективного иммунитета к болезни, заявил бразильский вице-президент Амилтон Моуран в ходе выступления по радио.

NIAID Вакцинация

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Он подчеркнул, что массовая вакцинация именно необходима и «все в правительстве знают это». Таким образом Моуран прокомментировал недавнее заявление президента Бразилии Жаира Болсонару о необязательном характере вакцинации жителей против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что вакцинация против COVID-19 не будет обязательной. При этом бразильские власти уже выделили средства на закупку и производство вакцин.