Брюссель, 3 сентября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Греция и Турция согласились провести переговоры для деэскалации в Восточном Средиземноморье, 3 сентября сообщает агентство Associated Press.

Эжен Делакруа. Сцена войны между турками и греками. 1856

«После моих обсуждений с лидерами Греции и Турции два союзника согласились вступить в технические переговоры под эгидой НАТО» , — заявил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 сентября по ситуации в Восточном Средиземноморье провели переговоры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель.

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