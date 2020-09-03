Греция и Турция договорились о переговорах под эгидой НАТО
Брюссель, 3 сентября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Греция и Турция согласились провести переговоры для деэскалации в Восточном Средиземноморье, 3 сентября сообщает агентство Associated Press.
Эжен Делакруа. Сцена войны между турками и греками. 1856
«После моих обсуждений с лидерами Греции и Турции два союзника согласились вступить в технические переговоры под эгидой НАТО», — заявил Столтенберг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 сентября по ситуации в Восточном Средиземноморье провели переговоры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель.
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