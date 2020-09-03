Рим, 3 сентября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. МИД Норвегии в четверг, 3 сентября, призвал граждан страны не посещать Италию без крайней необходимости.

Сильвестр Щедрин. Колизей. 1819

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Также в МИД сообщили, что все, прибывающие из Италии после 5 сентября, должны будут проходить в Норвегии 10-дневный карантин. Эта мера связана с продолжающимся ростом числа новых случаев коронавируса в Италии.

По данным на3 сентября, в Италии умерли35 507человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(днем ранее — на 6). Выздоровели208 490человек, за сутки этот показатель увеличился на 289 (днем ранее — на 257). Число подтвержденных носителей выросло на 1397 (днем ранее — на 1326). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет272 912.

В настоящее время заражены28 915человек — на1098больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже месяц, за это время оно увеличилось более чем вдвое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделениепочти 100млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.