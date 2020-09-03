Москва, 3 сентября, 2020, 23:04 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 3 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В Москве скончались десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено более 264 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4867 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц почти 218 тысяч человек.