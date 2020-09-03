Эдинбург, Великобритания, 3 сентября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Правительство Шотландии объявило о введении 14-дневного карантина для въезжающих из Португалии, 3 сентября сообщает агентство Reuters.

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Министр юстиции Шотландии Хумза Юсаф сообщил, что ограничения начнут действовать с 5 сентября. Одновременно аналогичные ограничения вводятся для Французской Полинезии.

Португалию уже внес в «карантинный» список Уэльс, однако Англия этого не сделала. Португалия является популярным местом отдыха для туристов из Великобритании.

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