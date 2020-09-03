Милан, Италия, 3 сентября, 2020, 22:23 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони в четверг, 3 сентября, сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо и продолжает работать в режиме самоизоляции.

paz.ca Сильвио Берлускони

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2 сентября стало известно, что 83-летний политик заразился коронавирусом. Одновременно с ним тесты с положительным результатом сдали еще несколько членов его семьи.

Симптомов у Берлускони, по словам врачей, нет, он находится в собственном доме и продолжает участвовать в партийной работе — 20−21 сентября в целом ряде регионов Италии пройдут губернаторские выборы, а также национальный референдум о сокращении числа депутатов обеих палат парламента.