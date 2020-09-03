Москва, 3 сентября, 2020, 22:17 — ИА Регнум. Страны из «Группы двадцати» проявляют интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

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"Широкий интерес к российской разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран G20», — сказал он в ходе выступления.

Глава МИД отметил, что Россия готова к подобному сотрудничеству, в том числе открыта к взаимодействию с другими странами в сфере разработок вакцины от COVID-19.

Напомним, в конце августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции выразили уже 27 стран.