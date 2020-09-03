Козенца, Италия, 3 сентября, 2020, 22:12 — ИА Регнум. Несколько десятков мигрантов, принятых в специальном центре в провинции Козенца, в четверг, 3 сентября, провели акцию протеста рядом со зданием центра.

Ggia Мигранты

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Они выразили недовольство необходимостью соблюдать двухнедельный карантин после выявления нескольких случаев коронавируса у «постояльцев» того же центра.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере, на время эпидемии.