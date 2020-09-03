Женева, Швейцария, 3 сентября, 2020, 22:10 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 279 338 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 25 884 895 человек. Такие данные приводит 3 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё 6318 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 859 130.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции составляют США, Бразилия, Индия, Россия, Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания и Аргентина.

Напомним, накануне в ВОЗ сообщали о 245 984 новых случая заражения коронавирусом и 4355 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.