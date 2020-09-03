Тбилиси, 3 сентября, 2020, 21:49 — ИА Регнум. Поднять флаг Грузии над российской военной базой в Южной Осетии пообещал предводитель грузинских лейбористов Шалва Нателашвили.

Грузинский флаг

Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном 3 сентября на YouTube-канале партии.

На этом видео, снятом в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетией, Нателашвили пообещал вернуть Южную Осетию в состав Грузии после того как падёт нынешнее «пророссийское» правительство.

Кроме того, Нателашвили призвал власти Грузии придумать «миллиардные санкции» против России за «оккупацию».

Напомним, обострение громких заявлений грузинских политиков происходит на фоне подготовки к очередным парламентским выборам.