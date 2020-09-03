Рим, 3 сентября, 2020, 21:47 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 3 сентября, в Италии умерли35 507человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(днем ранее — на 6), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели208 490человек, за сутки этот показатель увеличился на 289 (днем ранее — на 257).

Число подтвержденных носителей выросло на 1397 (днем ранее — на 1326). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет272 912.

В настоящее время заражены28 915человек — на1098больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже месяц, за это время оно увеличилось более чем вдвое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.