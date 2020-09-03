Москва, 3 сентября, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Интерес к созданной в России вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» проявили несколько стран из «Группы двадцати», сообщили 3 сентября в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Выступая на чрезвычайной встрече глав МИД стран «Группы двадцати», российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал:

«Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати». В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении».

Читайте также: Турция заявила о разрешении на испытание российской вакцины от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, российский Минздрав ранее заявил, что пострегистрационный этап клинических исследований «Спутника V» будет завершён до конца 2022 г.

Напомним, из стран G20 интерес к российской вакцине выразили Мексика, Бразилия, Индонезия, Турция.