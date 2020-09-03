Москва, 3 сентября, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Такое предложение поступило со стороны правительства РФ, заявил на экстренном заседании Президиума Академии наук России ее глава академик Александр Сергеев.

Ivtorov Здание Президиума РАН

Правительством разработан некий проект постановления о сокращении или полном освобождении от независимой экспертизы высшего научного органа страны ряда научных организаций.

«Проект постановления не был согласован с РАН», — подчеркнул Сергеев, сообщив, что этих организаций около 10. В том числе Курчатовский институт, Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, МГУ и некоторые другие.

«РАН — главная научная экспертная площадка страны, и постановление идет вразрез с поручением Президента РФ», — заявил академик Сергеев.

Действительно, 20 августа 2020 года появился проект постановления Правительства, существенно сужающий функционал Академии. Это обеспокоило ученых. Выступивший на заседании глава СО РАН академик Валерий Чарушин сообщил, что в Сибирском отделении уже приняли постановление о несогласии с тем, как Правительство нарушает ФЗ №253, в котором четко прописан функционал Академии наук как главной экспертной площадки страны. Он также отметил, что в СО РАН сосредоточена 1\4 часть всего научного потенциала России, а это весьма весомое число голосов несогласных с действиями правительства.

«Роль РАН будет все меньше», — констатировала член Президиума РАН, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, оценивая действия властей. «Нельзя нам делать эту уступку», — убеждена она, как и все участники экстренного заседания Президиума Российской академии наук.

От себя добавлю, что ничего удивительного в случившемся нет. И странно, что ситуация оказалась для академиков неожиданной. Правительство и Минобразования планомерно пытаются оттеснить РАН на задворки, ограничить роль в жизни страны.

Вспомним ФАНО с его бесконечными «новеллами», как называл новшества экс-премьер Медведев. Институты давно у РАН отобрали. Сначала они были в ведении ФАНО, в настоящий момент — у Минобразования и науки. А Академия превратилась в клуб по интересам. Оставили, вроде, экспертизу. Но теперь и ее ограничивают. Поскольку — внимание — РАН «тормозит» научно-технический прогресс. Именно глагол «тормозить» использован в проекте постановления. Если согласиться с такой оценкой, то о какой экспертизе вообще может идти речь? И о какой Академии наук?

А меж тем, все готовятся — и Правительство, видимо, тоже — отметить 300-летие Российской академии наук. Владимир Путин 6 мая 2018 года подписал Указ. «В связи с исполняющимся в 2024 году 300-летием Российской академии наук постановляю: Провести в 2024 году мероприятия, посвящённые празднованию 300-летия Российской академии наук», — сказано в этом президентском Указе. А будет ли что праздновать?