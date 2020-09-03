Анкара, 3 сентября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган удовлетворен усилиями канцлера ФРГ Ангелы Меркель в урегулировании конфликта в Средиземном море, сообщает 3 сентября канцелярия президента Турции.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель

Канцлер Германии и президент Турции провели переговоры в режиме видеоконференции, уделив основное внимание кризисной ситуации в Средиземном море.

«Господин президент выразил удовлетворение усилиями госпожи Ангелы Меркель по решению проблемы в Восточном Средиземноморье, вызванной угрожающими миру в регионе шагами Греции и стран, ее поддерживающих», — указано в сообщении канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном Средиземноморье продолжается территориальный спор, вызванный усилиями Турции по поиску морских месторождений нефти и газа.