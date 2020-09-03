Берлин, 3 сентября, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что аргументация в пользу «отравления» блогера Алексея Навального — это фальсификация, ложны, заявили в Германии.

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Заявление прозвучало из уст официального представителя властей Германии, передаёт 3 сентября радиостанция «Говорит Москва».

«Конечно, утверждение Лукашенко не соответствует действительности», — сказал представитель Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко, комментируя обвинения Берлина в адрес Москвы в «отравлении» Навального «веществом из группы «Новичок», заявил, что «до выступления [федерального канцлера Германии Ангелы] Меркель» Минском был перехвачен разговор, который «отчётливо говорит», что «никакого отравления Навального не было».