Лондон, 3 сентября, 2020, 19:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Великобритании подтверждено 1735 новых случаев коронавирусной инфекции, 3 сентября передает BBC.

(сс) Philafrenzy Социальное дистанцирование в аптеке Омска

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Суточное число случаев COVID-19 выросло более чем на 200 по сравнению с 1508 днем ранее и находится на максимальном уровне с 4 июня.

С начала эпидемии COVID-19 в Великобритании выявлено более 342 тыс. случаев заболевания, жертвами эпидемии стали 41 615 человек.

Читайте также:В Италии за сутки выявлено почти 1,4 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2