Подгорица, 3 сентября, 2020, 19:38 — ИА Регнум. В интервью черногорской газете «Vijesti» 3 сентября президент Черногории Мило Джуканович заявил, что он ни в коем случае не собирается оспаривать результаты волеизъявления граждан на выборах.

Predsjednik.me Мило Джуканович

«Воля граждан такова, и мы будем её уважать. Однако мы продолжим борьбу, но теперь в качестве оппозиции», — заявил лидер Демократической партии социалистов (ДПС) и президент Черногории Мило Джуканович. Он также заявил, что их главная цель — сформирование гражданского государства, сохранение и укрепление межнационального согласия.

Как сообщает черногорское новостное агентство «RTCG» 3 сентября, отвечая на вопрос о том, есть ли у партии, которую он возглавляет, шанс сформировать правительство в будущем, Мило Джуканович указал, что уже известны неофициальные результаты выборов, которые ДПС принимает и поздравляет своих конкурентов.

«Наша партия признала поражение сразу же после выборов. Теперь нам осталось дождаться официальных результатов выборов от Государственной избирательной комиссии (ГИК). Мы не ожидаем, что могут произойти какие-либо серьезные изменения, и предварительные результаты станут официальными. Также мы выражаем надежду, что нам и нашим партнёрам по коалиции удастся удержать свои 40 мест в парламенте», — отметил Мило Джуканович.

Напомним, что на прошедших 30 августа выборах в Черногории оппозиционные партии набрали достаточное количество голосов, чтобы закрепиться в однопалатном парламенте. Коалиция «За будущее Черногории» пришла второй, получив 32,52%, а оппозиционный блок, сложившийся вокруг партии «Демократы» в июле 2020-го, получил 12,55%. Четвертым идет оппозиционное гражданское движение URA с 5,57% голосов. В итоге, оппозиция в Черногории может рассчитывать на 41 место и минимальное большинство в 81-местном парламенте, избираемом на четыре года.