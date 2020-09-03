Ижевск, 3 сентября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. В Удмуртии ввели в эксплуатацию все четыре дома жилого комплекса «Родниковый край», который должны были сдать еще в 2015 году. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Udmurt.ru Жилой комплекс «Родниковый край»

В настоящее время на площадке комплекса продолжаются работы по строительству канализационной насосной станции. Это позволит построить и запустить новый детский сад в этом микрорайоне на 220 мест.

«Я благодарю прокуратуру Удмуртии, нового застройщика и самих дольщиков. Без их внимания и веры в успех ничего бы не вышло», — написал Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Стройком» должна была сдать жилье в ЖК «Родниковый край» в Хохряках еще в 2015 году. Однако во время строительства застройщик начал сдвигать сроки сдачи. В сентябре 2016 года дольщики узнали, что стройка заморожена, а директор компании исчез. Без жилья и без денег остались 192 семьи. В 2018 году достраивать незавершенный объект обязалось ООО «Холмы-2» при условии выделения земельных участков без торгов.

Бывший глава «Стройкома» был осужден по ст. 187 ч.1 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Установлено, что в 2015 году он изготовил поручения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО другой организации, при этом в обосновании перевода были указаны реквизиты несуществующего договора. Банк принял эти поручения и перечислил 3,173 млн рублей в неконтролируемый оборот. Бывший директор отделался условным сроком и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Читайте также: Экс-глава застройщика проблемного объекта в Удмуртии получил условный срок