Ижевск, , 19:25 — REGNUM Суд в Удмуртии вынес приговор в отношении бывшего главы ООО «Стройком» по ст. 187 ч.1 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Компания являлась первоначальным застройщиком проблемного жилого комплекса-долгостроя «Родниковый край». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что в 2015 году осужденный изготовил поручения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО другой организации, при этом в обосновании перевода были указаны реквизиты несуществующего договора. Банк принял эти поручения и перечислил 3,173 млн рублей в неконтролируемый оборот.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с исправительным сроком на два года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, компания «Стройком» должна была сдать жилье в ЖК «Родниковый рай» в Хохряках еще в 2015 году. Однако во время строительства застройщик начал сдвигать сроки сдачи. В сентябре 2016 года дольщики узнали, что стройка заморожена, а директор компании исчез. Без жилья и без денег остались 192 семьи. В 2018 году достраивать незавершенный объект обязалось ООО «Холмы-2» при условии выделения земельных участков без торгов.