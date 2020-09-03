Тарасовский район, Ростовская область, 3 сентября, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Площадь мощного лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области достигла 850 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 3 сентября.

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Вместе с наземными противопожарными подразделениями работает авиация — четыре вертолёта и самолёт-амфибия Бе-200. На территории муниципального образования действует режим чрезвычайной ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки авиация сбросила почти 400 тонн воды в районе пожара на землях лесничества в Тарасовском районе.