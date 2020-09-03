Рим, 3 сентября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. В Италии за последние сутки зафиксировано 1397 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило 3 сентября министерство здравоохранения страны.

(сс) Stefano Annovazzi Lodi Люди в защитных масках в Италии

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Отмечается, что за весь период с начала эпидемии в Италии выявлено уже 272 912 инфицированных коронавирусом, скончались 35 507 пациентов с COVID-19.

Напомним, накануне итальянские власти сообщали о 1326 новых случаях заражения коронавирусом, днём ранее — о 978 случаях.