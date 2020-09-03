Москва, 3 сентября, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Ситуация с «отравлением» Алексея Навального может быть провокацией спецслужб стран Запада, заявил 3 сентября журналистам директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Такое мнение директор СВР высказал, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехвате переговоров Варшавы и Берлина, свидетельствующих о фальсификации «отравления» Навального.

«Если президент Лукашенко такое заявил, то он имел на это соответствующие основания. Я, со своей стороны, вполне допускаю это», — сказал по этому поводу Сергей Нарышкин.

«Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер германии Ангела Меркель официально заявила, что некие германские врачи установили отравление Навального боевым ОВ.

При этом не было приведено никаких фактов или доказательств, но было употреблено скандально известное название яда «Новичок».