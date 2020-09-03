Минск, 3 сентября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Вопрос перенаправления Белоруссией поставок нефтепродуктов из портов Литвы в порты России стал предметом обсуждения российского и белорусского премьер-министров Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил 3 сентября журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

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Российский министр отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, реализуемые Белоруссией через третьи страны, шла бы «через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу (порт в Ленинградской области — прим. ИА REGNUM), то есть через российские порты».

Так что теперь, отметил Новак, будут прорабатываться экономические условия взаимодействия между портами, транспортными компаниями и «Белнефтехимом».

Напомним, после заявления Польши и Прибалтики о санкциях в отношении Белоруссии белорусский президент Александр Лукашенко среди прочего заявил, что Минск откажется использовать порты Литвы при экспорте своей продукции.