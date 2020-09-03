Подгорица, 3 сентября, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории сообщает, что к 3 сентября за сутки было обработано 779 ПЦР-тестов на коронавирус, 146 из них позитивные. Это рекордный показатель за все время эпидемии в Черногории.

Mzd.gov.me Министр здравоохранения Черногории посещает больницу

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За сутки выздоровели 60 пациентов, а всего число активных случаев составляет 897. На 100 тысяч населения приходится 144 активных случая.