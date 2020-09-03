Москва, 3 сентября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлён до 9 декабря. Такое заявление сделал 3 сентября судья Басманного суда Москвы.

Duma.gov.ru Сергей Фургал в Госдуме

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста. Защита Фургала заявила, что будет обжаловать вердикт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 сентября, состоялось заседание Басманного суда Москвы на тему продления срока пребывания Фургала в СИЗО.