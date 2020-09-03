Минск, 3 сентября, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Вопрос погашения задолженности Белоруссии перед Россией за поставки газа будет решён, чтобы долги были погашены в ближайшее время, сообщил 3 сентября журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

Kremlin.ru Александр Новак

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Комментируя российско-белорусские договорённости, достигнутые в ходе визита делегации из России во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минск, Новак сказал, что по вопросу задолженности обеим правительствам даны «поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры».

Переговоры касаются «погашения задолженности в ближайшее время, которая была накоплена в этом году за поставки газа», отметив Новак.

Российский министр добавил, что поставки в следующем году и в дальнейшем нефти и газа в Белоруссию будут обсуждаться сторонами «в ближайшее время».

«Мы будем в ближайшее время обсуждать условия поставок нефти и газа на 2021 год и последующие годы».

Новак «Конечно, для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные, долгосрочные отношения по поставкам нефти в Республику Беларусь, по поставкам газа».

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко ранее в Минске пришли к соглашению по оплате Белоруссией российских газа и нефти.